В Болгарии с седьмого сентября вводятся новые коронавирусные ограничения

Минздрав Болгарии сообщил о введении новых ограничений в связи с распространением коронавируса с 7 сентября.

Отмечается, что временные противоэпидемические меры вводятся на территории страны с 7 сентября по 31 октября.

Как сообщает ТАСС, на этот период в Болгарии запрещается проведение массовых мероприятий, закрываются детские центры и клубы, спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проводиться без зрителей.

Ограничивается время работы предприятий общественного питания, в том числе ресторанов и кафе, которые смогут работать с 7 утра и до 23:00.

Также решено ограничить до 50% число зрителей на концертах, спектаклях и в кинотеатрах. Работодателям рекомендовано организовать дистанционный рабочий процесс для 50% персонала.

Ранее глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров сообщил, что ошибки при организации кампании по вакцинации от коронавируса могли привести к смерти около 10 тыс. жителей страны.