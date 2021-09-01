Сотрудничавшие с Великобританией афганцы смогут бессрочно оставаться в стране

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Эвакуированные в Великобританию афганцы, которые ранее сотрудничали с британскими военными и правительством, смогут бессрочно оставаться в королевстве. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

«Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с вооружёнными силами в Афганистане, и я уверен, что мы окажем им и их семьям поддержку, необходимую им для начала жизни в Великобритании», — говорится в сообщении.

Как отмечается, британские власти выделят £12 млн для обеспечения дополнительных мест в школах, школьного транспорта и найма учителей для афганских детей.

К том же не менее £3 млн будет выделено на обеспечение прибывших афганцев медицинскими услугами.

Ранее сообщалось, что британское правительство согласовало программу, которая предполагает переселение в Великобританию 20 тыс. беженцев из Афганистана. 

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