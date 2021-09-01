Пушков прокомментировал слова Байдена о завершении эры переустройства других стран

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что уход Соединённых Штатов из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны.

«Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, означает отказ от политики «смены режимов», которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США», — написал Пушков в Telegram.

Он отметил, что «в случае подлинного отказа США от попыток переустройства других государств, это подведёт черту под американскими военными интервенциями в другие страны и качественно изменит международную роль Соединённых Штатов».

Ранее Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны.

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