В США выразили надежду на укрепление стратегического партнёрства с Узбекистаном

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Вашингтон рассчитывает на то, что отношения стратегического партнёрства между США и Узбекистаном станут более прочными. Об этом говорится в поздравлении американского госсекретаря Энтони Блинкена в связи с 30-летием независимости республики.

«Соединённые Штаты надеются на укрепление стратегического партнёрства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», — говорится в сообщении.

По слова Блинкена, «США очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и экономического роста в Центральной и Южной Азии».

В июле американский госсекретарь, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин провели переговоры.

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