В США выразили надежду на укрепление стратегического партнёрства с Узбекистаном
«Соединённые Штаты надеются на укрепление стратегического партнёрства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», — говорится в сообщении.
По слова Блинкена, «США очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и экономического роста в Центральной и Южной Азии».
В июле американский госсекретарь, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин провели переговоры.