Госдеп: США в ближайшее время не планируют пересматривать санкции против талибов

Соединённые Штаты пока не собираются пересматривать санкции в отношении радикального движения «Талибан»* и признавать его. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Сегодня талибы подпадают под те же санкции и определения, что и вчера», — цитирует ТАСС Прайса.

Он подчеркнул, что движение признано в США террористическим.

Прайс добавил, что «ситуация будет обстоять таким же образом и завтра, и как минимум в обозримом будущем».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты рассматривают санкции в качестве давления на «Талибан» в связи с ситуацией в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.