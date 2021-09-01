Госдеп: США в ближайшее время не планируют пересматривать санкции против талибов

Короткая ссылка
Соединённые Штаты пока не собираются пересматривать санкции в отношении радикального движения «Талибан»* и признавать его. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Сегодня талибы подпадают под те же санкции и определения, что и вчера», — цитирует ТАСС Прайса.

Он подчеркнул, что движение признано в США террористическим.

Прайс добавил, что «ситуация будет обстоять таким же образом и завтра, и как минимум в обозримом будущем».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты рассматривают санкции в качестве давления на «Талибан» в связи с ситуацией в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить