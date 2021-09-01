Госдеп: США в ближайшее время не планируют пересматривать санкции против талибов
«Сегодня талибы подпадают под те же санкции и определения, что и вчера», — цитирует ТАСС Прайса.
Он подчеркнул, что движение признано в США террористическим.
Прайс добавил, что «ситуация будет обстоять таким же образом и завтра, и как минимум в обозримом будущем».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты рассматривают санкции в качестве давления на «Талибан» в связи с ситуацией в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.