SCMP: КНР обяжет заходящие в его воды зарубежные суда сообщать больше данных о себе
Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Нововведение, направленное на повышение безопасности судоходства, вступит в силу с 1 сентября.
Как отмечается, речь идёт о предоставлении сведений, касающихся идентификации судов, позывных, местоположения и наличия на борту опасных грузов.
По данным издания, требование о предоставлении данных коснётся экипажей подводных лодок, атомных судов, плавучих сооружений, перевозящих радиоактивные грузы, нефть, химикаты, сжиженный газ и другие опасные вещества, а также иных судов, которые могут представлять угрозу безопасности морского судоходства страны.
В случае игнорирования этого требования, морская администрация Китая применит «соответствующие законы, постановления и правила».