SCMP: КНР обяжет заходящие в его воды зарубежные суда сообщать больше данных о себе

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Управление морской безопасности Китая потребует от иностранных судов, заходящих в китайские территориальные воды, предоставлять о себе более подробную информацию, в том числе о перевозимых грузах.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Нововведение, направленное на повышение безопасности судоходства, вступит в силу с 1 сентября.

Как отмечается, речь идёт о предоставлении сведений, касающихся идентификации судов, позывных, местоположения и наличия на борту опасных грузов.

По данным издания, требование о предоставлении данных коснётся экипажей подводных лодок, атомных судов, плавучих сооружений, перевозящих радиоактивные грузы, нефть, химикаты, сжиженный газ и другие опасные вещества, а также иных судов, которые могут представлять угрозу безопасности морского судоходства страны.

В случае игнорирования этого требования, морская администрация Китая применит «соответствующие законы, постановления и правила».

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