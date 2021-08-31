SCMP: КНР обяжет заходящие в его воды зарубежные суда сообщать больше данных о себе

Управление морской безопасности Китая потребует от иностранных судов, заходящих в китайские территориальные воды, предоставлять о себе более подробную информацию, в том числе о перевозимых грузах.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Нововведение, направленное на повышение безопасности судоходства, вступит в силу с 1 сентября.

Как отмечается, речь идёт о предоставлении сведений, касающихся идентификации судов, позывных, местоположения и наличия на борту опасных грузов.

По данным издания, требование о предоставлении данных коснётся экипажей подводных лодок, атомных судов, плавучих сооружений, перевозящих радиоактивные грузы, нефть, химикаты, сжиженный газ и другие опасные вещества, а также иных судов, которые могут представлять угрозу безопасности морского судоходства страны.

В случае игнорирования этого требования, морская администрация Китая применит «соответствующие законы, постановления и правила».