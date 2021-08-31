В Пентагоне высказались об опасности «Талибана» и ИГ

Представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи высказался об опасности со стороны радикального движения «Талибан»* и террористической организации «Исламское государство»**.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал на брифинге, который транслируется на странице Пентагона в YouTube.

«Вызовов от «Талибана»* не будет, будут вызовы от «ИГ»**, — сказал Маккензи.

Вместе с этим он добавил, что талибы освободили многих сторонников ИГ из тюрем.

Ранее Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.