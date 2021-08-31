В Пентагоне высказались об опасности «Талибана» и ИГ
Отмечается, что соответствующее заявление он сделал на брифинге, который транслируется на странице Пентагона в YouTube.
«Вызовов от «Талибана»* не будет, будут вызовы от «ИГ»**, — сказал Маккензи.
Вместе с этим он добавил, что талибы освободили многих сторонников ИГ из тюрем.
Ранее Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.