В Пентагоне высказались об опасности «Талибана» и ИГ

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Представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи высказался об опасности со стороны радикального движения «Талибан»* и террористической организации «Исламское государство»**.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал на брифинге, который транслируется на странице Пентагона в YouTube.

«Вызовов от «Талибана»* не будет, будут вызовы от «ИГ»**, — сказал Маккензи. 

Вместе с этим он добавил, что талибы освободили многих сторонников ИГ из тюрем.

Ранее Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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