Госсекретарь США обсудил с главой МИД Норвегии ситуацию в Афганистане
Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа США.
«Госсекретарь поблагодарил норвежских поставщиков медуслуг HKIA, которые оказали помощь более чем 50 жертвам ужасного теракта 26 августа в Кабуле, а также выразил благодарность Норвегии за вклад в эвакуацию граждан США, наших союзников и афганцев», — говорится в тексте заявления.
По информации газеты The Wall Street Journal, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле жертвами стали 200 граждан Афганистана.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что в знак траура по погибшим в результате теракта в США приспустят флаги до 30 августа.