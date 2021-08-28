Госсекретарь США обсудил с главой МИД Норвегии ситуацию в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде ситуацию с безопасностью в Кабуле.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа США.

«Госсекретарь поблагодарил норвежских поставщиков медуслуг HKIA, которые оказали помощь более чем 50 жертвам ужасного теракта 26 августа в Кабуле, а также выразил благодарность Норвегии за вклад в эвакуацию граждан США, наших союзников и афганцев», — говорится в тексте заявления.

По информации газеты The Wall Street Journal, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле жертвами стали 200 граждан Афганистана.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что в знак траура по погибшим в результате теракта в США приспустят флаги до 30 августа.