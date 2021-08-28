Путин обсудил с Пашиняном вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы нагорно-карабахского урегулирования.
Путин обсудил с Пашиняном вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе
  • kremlin.ru

«Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте Кремля.

Представители двух стран договорились о дальнейших контактах на разных уровнях.

На прошлой неделе в Москве возобновила работу трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван готов вернуться к переговорам с Баку под эгидой ОБСЕ.

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