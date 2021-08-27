Путин на заседании Совбеза предложил обсудить события в Афганистане

Российский лидер Владимир Путин на очередном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить события в Афганистане.

«Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнёрами и обменяемся информацией об этих наших контактах. Поговорим по всему комплексу, в том числе по работе на дипломатическом, на военном направлении, на гуманитарном», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает взрывы в Кабуле.

Также Песков сообщил, что Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула.