«Талибан» заявил о скором возобновлении работы банковской системы Афганистана
- Reuters
По его словам, банки возобновят свою работу с 25 августа.
«Все банки страны, включая Центробанк, возобновят свою работу с завтрашнего дня. Мы провели соответствующие подготовительные работы. Призываем сотрудников этой сферы вернуться на свои рабочие места», — цитирует его ТАСС.
Ранее Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.