«Талибан» заявил о скором возобновлении работы банковской системы Афганистана

Представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид в прямом эфире телеканала Ariana News заявил о скором возобновлении работы банковской системы Афганистана.

По его словам, банки возобновят свою работу с 25 августа.

«Все банки страны, включая Центробанк, возобновят свою работу с завтрашнего дня. Мы провели соответствующие подготовительные работы. Призываем сотрудников этой сферы вернуться на свои рабочие места», — цитирует его ТАСС.

Ранее Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.