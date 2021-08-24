Патрушев заявил о нежизнеспособности построенных Западом режимов

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане показала нежизнеспособность режимов, которые Запад пытается строить по всему миру.
Патрушев заявил о нежизнеспособности построенных Западом режимов
  • РИА Новости

Как он заявил во время видеоконференции на 11-й ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, тенденция навязывания народам объединения чуждых идеалов, «выдаваемых за так называемые универсальные демократические ценности», вызывает тревогу.

«Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане», — цитирует его ТАСС.

Ранее Патрушев провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить