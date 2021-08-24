Патрушев заявил о нежизнеспособности построенных Западом режимов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане показала нежизнеспособность режимов, которые Запад пытается строить по всему миру.

Как он заявил во время видеоконференции на 11-й ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, тенденция навязывания народам объединения чуждых идеалов, «выдаваемых за так называемые универсальные демократические ценности», вызывает тревогу.

«Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане», — цитирует его ТАСС.

Ранее Патрушев провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Афганистане.