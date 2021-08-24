Лавров заявил, что Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии.

«Нет. Я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооружённых сил на их территории», — ответил он на вопрос о том, захочет ли видеть Россия американских солдат в Центральной Азии.

По его словам, это формально-юридическая, международно-правовая причина.

«А главная причина — она по существу. Конкретно имеется в виду, что... американцы хотели, выходя из Афганистана, разместить часть своей инфраструктуры, часть своих вооружений, часть своих военнослужащих на территории соседних стран, чтобы при необходимости можно было наносить удары по территории Афганистана, если Афганистан будет себя плохо вести. Вот и всё», — сказал Лавров.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин во время июньского саммита в Женеве «выступил против какой-либо роли Вооружённых сил США в Центральной Азии».