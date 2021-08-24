Сийярто назвал сроки запуска производства «Спутника V» в Венгрии

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Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о сроках, когда венгерская сторона намерена запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Сийярто назвал сроки запуска производства «Спутника V» в Венгрии
  • Reuters

«К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцину «Спутник V», — цитирует его ТАСС.

По его словам, таким образом Венгрия сможет сократить уязвимость страны в вопросах получения вакцины от коронавируса, а также извлечь внешнеэкономическую выгоду посредством поставок препарата на зарубежные рынки.

«Цех по производству «Спутника V» будет построен в городе Дебрецен», — добавил он.

Ранее Сийярто поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за личный вклад в вакцинацию российским препаратом «Спутник V» в Венгрии.

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