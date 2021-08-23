Пентагон не смог сообщить, сколько оружия США попало в руки талибов

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Министерство обороны США не может сказать, сколько американских вооружений, предоставленных афганской армии, попало в руки членов радикального движения «Талибан»*.
Пентагон не смог сообщить, сколько оружия США попало в руки талибов
  • Reuters

«У меня нет точного списка всей техники, которая была в распоряжении афганцев и которая теперь может оказаться под угрозой. Очевидно, что мы не хотим, чтобы какие-либо вооружения или системы попали в руки людей, которые будут использовать их, чтобы нанести ущерб нашим интересам или интересам наших партнеров и союзников», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Он отметил, что «США заинтересованы в том, чтобы этого не произошло».

«Сегодня у меня нет для вас никаких политических решений о том, как мы... можем устранить эту проблему в будущем», — добавил Кирби.

Ранее Кирби заявил, что власти США постоянно поддерживают контакты с представителями движения «Талибан» по вопросу безопасности аэропорта Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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