ООН: возможные санкции по Афганистану не должны усугублять гуманитарную ситуацию

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН исходит из того, что возможные санкции по Афганистану не должны вести к усугублению гуманитарной ситуации в этой стране.

«Совет (Безопасности ООН) примет те меры, которые посчитает нужным. Мы всегда говорили о том, что любые санкции… не должны усугублять гуманитарную ситуацию», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Он при этом отметил, что санкции зачастую являются «действенным инструментом» Совета Безопасности.

Ранее сообщалось, что миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) ведёт работу по установлению отношений с лидерами движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.