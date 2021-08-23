ООН: возможные санкции по Афганистану не должны усугублять гуманитарную ситуацию

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Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН исходит из того, что возможные санкции по Афганистану не должны вести к усугублению гуманитарной ситуации в этой стране.
ООН: возможные санкции по Афганистану не должны усугублять гуманитарную ситуацию
  • © Ludovic MARIN / AFP

«Совет (Безопасности ООН) примет те меры, которые посчитает нужным. Мы всегда говорили о том, что любые санкции… не должны усугублять гуманитарную ситуацию», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Он при этом отметил, что санкции зачастую являются «действенным инструментом» Совета Безопасности.

Ранее сообщалось, что миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) ведёт работу по установлению отношений с лидерами движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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