Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Теннесси

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден выразил соболезнования родственникам погибших в результате наводнения в Теннесси.

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате внезапного наводнения в Теннесси. Мы... предложим любую помощь», — говорится в сообщении Байдена.

Менее чем за сутки в округе Хамфрис выпало рекордное количество осадков. По информации Associated Press, в результате наводнения в Теннесси погибли 22 человека, неизвестное количество людей числятся пропавшими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить