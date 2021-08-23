Байден выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Теннесси

Президент США Джо Байден выразил соболезнования родственникам погибших в результате наводнения в Теннесси.

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате внезапного наводнения в Теннесси. Мы... предложим любую помощь», — говорится в сообщении Байдена.

Менее чем за сутки в округе Хамфрис выпало рекордное количество осадков. По информации Associated Press, в результате наводнения в Теннесси погибли 22 человека, неизвестное количество людей числятся пропавшими.