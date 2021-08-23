Байден ответил на критику в отношении решения властей по Афганистану

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Президент США Джо Байден утверждает, что принял правильное решение относительно участия американской стороны в ситуации в Афганистане.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Один из журналистов попросил главу государства прокомментировать недовольство некоторых американцев в отношении того, как развиваются события в Афганистане.

«Моя работа — выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, когда решил не отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну», — ответил Байден.

Ранее он заявил, что с начала июля США эвакуировали из республики порядка 33 тыс. человек, при этом около 28 тыс. граждан покинули Афганистан с 14 августа.

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