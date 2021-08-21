В Индии за сутки выявили более 34 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 34 457 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло почти 32,4 млн.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 375 человек, всего в Индии скончались более 433 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее Виталий Зверев — микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН — в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.