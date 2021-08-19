Террористы совершили 25 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

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В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 25 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Террористы совершили 25 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 25 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», из них в провинции Идлиб — 14 обстрелов, в провинции Латакия — восемь обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — один обстрел», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства обороны России в Facebook.

По данным сирийской стороны зафиксировано 20 обстрелов.

Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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