Представитель ООН заявила о стабилизации ситуации на улицах Афганистана

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Представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Кэролайн ван Берен заявила о стабилизации ситуации на улицах Афганистана.
Представитель ООН заявила о стабилизации ситуации на улицах Афганистана
  • © Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency/Getty Images

Об этом она сообщила на видеобрифинге.

«Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, дела медленно возвращаются к нормальному состоянию. Наша сотрудница рассказала мне, что выходила сегодня на улицу, смогла посмотреть, прогуляться вокруг. Некоторые рынки открыты», — цитирует её ТАСС.

Ранее директор по Афганистану Всемирной продовольственной программы ООН Мери Макгроарти заявила, что стране необходимо $200 млн на закупку и распределение продовольствия.

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