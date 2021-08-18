Представитель ООН заявила о стабилизации ситуации на улицах Афганистана

Представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Кэролайн ван Берен заявила о стабилизации ситуации на улицах Афганистана.

Об этом она сообщила на видеобрифинге.

«Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, дела медленно возвращаются к нормальному состоянию. Наша сотрудница рассказала мне, что выходила сегодня на улицу, смогла посмотреть, прогуляться вокруг. Некоторые рынки открыты», — цитирует её ТАСС.

Ранее директор по Афганистану Всемирной продовольственной программы ООН Мери Макгроарти заявила, что стране необходимо $200 млн на закупку и распределение продовольствия.