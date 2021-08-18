Лавров встретится в Москве с главой МИД правительства национального единства Ливии
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Об этом сообщил российский МИД.
Комментируя перспективы российско-ливийского торгово-экономического сотрудничества, в министерстве отметили, что для участия российских компаний в совместных проектах на территории Ливии нужно кардинально улучшить там ситуацию в области безопасности и сформировать постоянные общеливийские органы власти и управления.
«Вместе с тем есть сферы, где эффективное взаимодействие возможно уже сейчас: например, в деле наращивания торгового оборота. Рассматриваем предстоящий визит Манкуш в Москву в качестве важного шага на пути укрепления нашего конструктивного взаимодействия с Ливией», — добавили в Москве.
В мае российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия с осторожным оптимизмом оценивает перспективы урегулирования ситуации в Ливии.