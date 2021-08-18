Лавров встретится в Москве с главой МИД правительства национального единства Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров 19 августа встретится в Москве с министром иностранных дел правительства национального единства Ливии Наджлой Манкуш, они обсудят пути комплексной нормализации в африканской стране.

Об этом сообщил российский МИД.

Комментируя перспективы российско-ливийского торгово-экономического сотрудничества, в министерстве отметили, что для участия российских компаний в совместных проектах на территории Ливии нужно кардинально улучшить там ситуацию в области безопасности и сформировать постоянные общеливийские органы власти и управления.

«Вместе с тем есть сферы, где эффективное взаимодействие возможно уже сейчас: например, в деле наращивания торгового оборота. Рассматриваем предстоящий визит Манкуш в Москву в качестве важного шага на пути укрепления нашего конструктивного взаимодействия с Ливией», — добавили в Москве.

В мае российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия с осторожным оптимизмом оценивает перспективы урегулирования ситуации в Ливии.