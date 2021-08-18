Новый посол Сомали вручил Богданову копии верительных грамот
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны рассмотрели перспективы наращивания российско-сомалийского сотрудничества в различных сферах с упором на углубление политического диалога и расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей.
«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по проблематике продвижения общественно-политических процессов в Сомали. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка усилий сомалийцев по формированию демократических институтов власти в интересах обеспечения территориальной целостности, безопасности и суверенитета страны», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве Абделем Рахманом Аль-Ахмедом.