Новый посол Сомали вручил Богданову копии верительных грамот

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Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов принял назначенного посла Сомали в России Хасана Абди Дауда, который вручил ему копии верительных грамот.
Новый посол Сомали вручил Богданову копии верительных грамот
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны рассмотрели перспективы наращивания российско-сомалийского сотрудничества в различных сферах с упором на углубление политического диалога и расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по проблематике продвижения общественно-политических процессов в Сомали. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка усилий сомалийцев по формированию демократических институтов власти в интересах обеспечения территориальной целостности, безопасности и суверенитета страны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Богданов провёл встречу с послом Саудовской Аравии в Москве Абделем Рахманом Аль-Ахмедом.

 

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