В МИД отреагировали на решение Северной Македонии выслать российского дипломата

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Россия вынуждена адекватно отреагировать на недружественные действия Северной Македонии, которая ранее выслала российского дипломата. Об этом сообщили в российском МИД.
В МИД отреагировали на решение Северной Македонии выслать российского дипломата
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«Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата дипломата российского посольства в Скопье. На этот раз речь идёт о сотруднике, который завершил свою командировку ещё до того, как данное решение было обнародовано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что власти республики продолжают «двигаться по конфронтационному пути».

«Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия», — добавили в МИД.

Ранее власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны российского дипломата.

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