В МИД отреагировали на решение Северной Македонии выслать российского дипломата
- globallookpress.com
«Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата дипломата российского посольства в Скопье. На этот раз речь идёт о сотруднике, который завершил свою командировку ещё до того, как данное решение было обнародовано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что власти республики продолжают «двигаться по конфронтационному пути».
«Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия», — добавили в МИД.
Ранее власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны российского дипломата.