Блинкен обсудил с главой МИД Китая ситуацию в Афганистане
- Reuters
«Государственный секретарь Энтони Блинкен говорил сегодня с государственным советником КНР и министром иностранных дел Ван И о событиях в Афганистане», — говорится в сообщении.
Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане и соответствующие усилия по обеспечению безопасности граждан США и КНР.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане по инициативе американской стороны.