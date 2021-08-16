Блинкен обсудил с главой МИД Китая ситуацию в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен говорил сегодня с государственным советником КНР и министром иностранных дел Ван И о событиях в Афганистане», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане и соответствующие усилия по обеспечению безопасности граждан США и КНР.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане по инициативе американской стороны.