Блинкен обсудил с главой МИД Китая ситуацию в Афганистане

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.
Блинкен обсудил с главой МИД Китая ситуацию в Афганистане
  • Reuters

«Государственный секретарь Энтони Блинкен говорил сегодня с государственным советником КНР и министром иностранных дел Ван И о событиях в Афганистане», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане и соответствующие усилия по обеспечению безопасности граждан США и КНР.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане по инициативе американской стороны.

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