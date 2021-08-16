Трюдо назначил дату парламентских выборов в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что выборы в парламент страны пройдут 20 сентября.

Об этом сообщает Associates Press.

«Мы (власти. — RT) вас поддержали, и теперь пришло время услышать ваш голос», — сказал Трюдо.

Изначально парламентские выборы в Канаде должны были состояться в 2023 году.

Эксперты, опрошенные АР, отмечают, что канадский премьер уже не пользуется прежней популярностью в стране, однако предпринятые правительством COVID-меры имели успех.

В июле полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Канаде прошла половина населения страны в возрасте старше 12 лет.