Трюдо назначил дату парламентских выборов в Канаде

Короткая ссылка
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что выборы в парламент страны пройдут 20 сентября.

Об этом сообщает Associates Press.

«Мы (власти. — RT) вас поддержали, и теперь пришло время услышать ваш голос», — сказал Трюдо.

Изначально парламентские выборы в Канаде должны были состояться в 2023 году.

Эксперты, опрошенные АР, отмечают, что канадский премьер уже не пользуется прежней популярностью в стране, однако предпринятые правительством COVID-меры имели успех.

В июле полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в Канаде прошла половина населения страны в возрасте старше 12 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить