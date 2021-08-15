Генсек ООН призвал политические силы в Афганистане к сдержанности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал членов радикального движения «Талибан»* и другие политические силы проявить максимальную сдержанность и не допустить насилия.

«Антониу Гутерреш с глубокой озабоченностью следит за быстро развивающейся ситуацией в Афганистане. Он призывает «Талибан» и другие партии проявить максимальную сдержанность для того, чтобы спасти жизни», — говорится в сообщении в Twitter.

Кроме того, Генсек ООН призвал обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей гражданского населения.

Ранее талибы в ходе выступления по национальному телевидению призвали граждан Афганистана сохранять спокойствие.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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