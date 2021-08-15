Reuters: все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены

Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, полёты совершает только военная авиация, сообщает Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

«Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, только военным самолётам разрешено совершать полёты», — говорится в сообщении.

Ранее временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон был эвакуирован из здания дипмиссии в Кабуле и доставлен в аэропорт.

На сайте американского посольства в Афганистане заявили, что ситуация с безопасностью в Кабуле «быстро меняется»: в частности, поступают сообщения, что аэропорт «подвергается обстрелам».