Reuters: все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены
- Reuters
«Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, только военным самолётам разрешено совершать полёты», — говорится в сообщении.
Ранее временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон был эвакуирован из здания дипмиссии в Кабуле и доставлен в аэропорт.
На сайте американского посольства в Афганистане заявили, что ситуация с безопасностью в Кабуле «быстро меняется»: в частности, поступают сообщения, что аэропорт «подвергается обстрелам».