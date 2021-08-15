Президент Мексики поручил оказать помощь Гаити в связи с землетрясением
Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.
«Сожалею о страданиях наших братьев в Гаити. Я приказал Национальному координационному комитету гражданской защиты и министрам иностранных дел, военно-морского флота и национальной обороны немедленно подготовить помощь», — написал Обрадор.
В субботу, 14 августа, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити.
Согласно последним данным, число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити возросло до 304.