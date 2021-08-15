Президент Мексики поручил оказать помощь Гаити в связи с землетрясением

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор распорядился оказать помощь Гаити в связи с мощным землетрясением на территории республики.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«Сожалею о страданиях наших братьев в Гаити. Я приказал Национальному координационному комитету гражданской защиты и министрам иностранных дел, военно-морского флота и национальной обороны немедленно подготовить помощь», — написал Обрадор.

В субботу, 14 августа, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити.

Согласно последним данным, число погибших в результате мощного землетрясения на Гаити возросло до 304.