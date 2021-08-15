Колумбия предложила Гаити помощь в связи с землетрясением

В Колумбии предложили помощь народу Гаити в спасении пострадавших и разборе завалов в результате мощного землетрясения.

Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщила вице-президент и глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес.

«Мы солидарны с правительством и народом Гаити в связи с землетрясением, произошедшим сегодня. Правительство Колумбии готово оказать помощь гаитянскому народу в разборе завалов и спасении», — написала она.

В субботу, 14 августа, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити.

По последним данным, жертвами природного явления стали 304 человека.