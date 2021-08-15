Кубинские медики оказывают помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити

Кубинские медики, находящиеся в командировках на Гаити, оказывают помощь пострадавшим в результате землетрясения, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Мы подтверждаем нашу солидарность с Гаити и выражаем соболезнования народу и правительству страны, особенно родственникам погибших. С сегодняшнего дня наши медработники лечат раненых даже за пределами больниц, пострадавших от землетрясения», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

В субботу, 14 августа, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити, эпицентр находился в 12,2 км от города Сен-Луи-дю-Сюд.

Власти страны ввели режим чрезвычайного положения.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 304.