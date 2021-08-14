В США призвали президента Туниса назначить нового премьера
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Файнер и Худ передали Саиду послание от президента США Джо Байдена, которое содержит «призыв к скорейшему возвращению Туниса на путь парламентской демократии».
2 августа стало известно, что председатель Ассамблеи народных представителей Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши доставлен в военный госпиталь.