В США призвали президента Туниса назначить нового премьера

Заместитель помощника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джонатан Файнер и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ призвали президента Туниса Каиса Саида назначить нового премьер-министра.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Файнер и Худ передали Саиду послание от президента США Джо Байдена, которое содержит «призыв к скорейшему возвращению Туниса на путь парламентской демократии».

2 августа стало известно, что председатель Ассамблеи народных представителей Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши доставлен в военный госпиталь.