В США задержали проникшего на военную базу в районе Вашингтона
- Reuters
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Об этом говорится в сообщении Объединённой базы Анакостиа-Боллинг в Facebook.
После сообщения о проникновении неизвестного на базу личному составу рекомендовали бежать или забаррикадироваться в случае встречи с подозреваемым.
Отмечается, что угроза «присутствия вооружённого лица» уже снята.
«Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона», — говорится в сообщении.
В апреле в США задержали проникшего на территорию Капитолия мужчину.