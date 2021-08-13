В США задержали проникшего на военную базу в районе Вашингтона

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На территорию американской военной базы, расположенной в районе Вашингтона, проник неизвестный мужчина, впоследствии он был задержан.
В США задержали проникшего на военную базу в районе Вашингтона
  • Reuters
  • © Evelyn Hockstein

Об этом говорится в сообщении Объединённой базы Анакостиа-Боллинг в Facebook.

После сообщения о проникновении неизвестного на базу личному составу рекомендовали бежать или забаррикадироваться в случае встречи с подозреваемым.

Отмечается, что угроза «присутствия вооружённого лица» уже снята.

«Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона», — говорится в сообщении.

В апреле в США задержали проникшего на территорию Капитолия мужчину.

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