Полиция Северной Македонии задержала 17 подозреваемых в поджогах лесов

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Правоохранительные органы Северной Македонии задержали 17 подозреваемых в организации умышленных поджогов лесов и полей.
Полиция Северной Македонии задержала 17 подозреваемых в поджогах лесов
  • @o.spasovski
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Об этом сообщил глава МВД балканской республики Оливер Спасовски на своей странице в Facebook.

«К настоящему моменту задержаны 17 человек, для проведения допросов в полицию приглашены ещё 16 лиц по подозрению в организации умышленных поджогов. Уже заведено три уголовных дела и в двух случаях выдвинуты обвинения в мелком правонарушении», — написал он.

Он добавил, что полиция продолжит работать над выявлением возможных фактов поджога в дальнейшем.

На протяжении последних нескольких недель в регионе ведётся борьба с природными пожарами. Помощь в борьбе со стихией республике оказывают спасательные подразделения из Австрии, Болгарии, Румынии и Сербии.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал о сроках начала новой климатической эпохи. По его словам, люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климата, и как-то критически эти изменения на жизнь не повлияют.

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