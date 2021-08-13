Устроивший стрельбу в британском Плимуте покончил с собой

Мужчина, устроивший стрельбу в британском городе Плимут, совершил самоубийство, сообщил начальник полицейского управления графств Девон и Корнуолл Шон Сойер.

Об этом информирует Sky News.

Установлена личность стрелявшего. Это 22-летний Джейк Дейвисон.

В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе ребёнок. Ещё двое госпитализированы.