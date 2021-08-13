Устроивший стрельбу в британском Плимуте покончил с собой
Мужчина, устроивший стрельбу в британском городе Плимут, совершил самоубийство, сообщил начальник полицейского управления графств Девон и Корнуолл Шон Сойер.
- Reuters
Об этом информирует Sky News.
Установлена личность стрелявшего. Это 22-летний Джейк Дейвисон.
В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе ребёнок. Ещё двое госпитализированы.
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