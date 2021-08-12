Politico: США могут эвакуировать своих дипломатов из Кабула к концу августа
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Об этом информирует газета Politico со ссылкой на источники.
Как отмечается, возможность закрытия посольства США в столице Афганистана до конца августа рассматривается в качестве одного из вариантов действий.
По данным издания, в Вашингтоне также обсуждают, какое количество американских дипломатов следует оставить в Кабуле, учитывая сложившуюся «опасную ситуацию».
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство.