Politico: США могут эвакуировать своих дипломатов из Кабула к концу августа

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Соединённые Штаты рассматривают возможность закрытия своего посольства в Кабуле и эвакуации американских дипломатов до конца августа.
Politico: США могут эвакуировать своих дипломатов из Кабула к концу августа
  • globallookpress.com

Об этом информирует газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается, возможность закрытия посольства США в столице Афганистана до конца августа рассматривается в качестве одного из вариантов действий.

По данным издания, в Вашингтоне также обсуждают, какое количество американских дипломатов следует оставить в Кабуле, учитывая сложившуюся «опасную ситуацию».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство

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