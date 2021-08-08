Ким Чен Ын привлёк военных к ликвидации последствий наводнений в КНДР
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на корейское агентство, соответствующее заявление главы КНДР было зачитано на расширенном заседании военных и партийных структур восточной провинции Хамгён-Намдо.
Ким Чен Ын потребовал «прилагать первоочередные усилия к обеспечению жизни населения в пострадавших районах и крепче сплачивать широкие массы вокруг партии, укрепляя партийную работу и взаимодействуя с людьми».
«Все партийные организации, население провинции, военнослужащие Корейской народной армии с твёрдой уверенностью... должны в едином порыве устремиться к ликвидации последствий», — отметил глава КНДР.
Как сообщают СМИ, в результате наводнения из-за ливней на восточном побережье Северной Кореи повреждения получили более 1 тыс. строений, около 1 тыс. человек были эвакуированы.
Ранее сообщалось, что в Китае в результате наводнения после сильных ливней в провинции Хэнань погибли 302 человека.