Ким Чен Ын привлёк военных к ликвидации последствий наводнений в КНДР

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын поручил партийным структурам и подразделениям Корейской народной армии активнее включаться в работу по устранению последствий разрушительных наводнений на востоке страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на корейское агентство, соответствующее заявление главы КНДР было зачитано на расширенном заседании военных и партийных структур восточной провинции Хамгён-Намдо.

Ким Чен Ын потребовал «прилагать первоочередные усилия к обеспечению жизни населения в пострадавших районах и крепче сплачивать широкие массы вокруг партии, укрепляя партийную работу и взаимодействуя с людьми».

«Все партийные организации, население провинции, военнослужащие Корейской народной армии с твёрдой уверенностью... должны в едином порыве устремиться к ликвидации последствий», — отметил глава КНДР.

Как сообщают СМИ, в результате наводнения из-за ливней на восточном побережье Северной Кореи повреждения получили более 1 тыс. строений, около 1 тыс. человек были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Китае в результате наводнения после сильных ливней в провинции Хэнань погибли 302 человека.