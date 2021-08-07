В Румынии за сутки выявили 255 случаев коронавируса

В Румынии за прошедшие сутки выявили 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 в стране выявили 1 084 711 случаев заболевания.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.

Академик РАН Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.