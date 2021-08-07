За сутки в Индии выявили более 38 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 38 628 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 31 895 385.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

За сутки в стране от коронавируса умерли 617 человек, всего в Индии скончались более 427 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа заявил, что власти страны намерены начать вакцинацию детей против коронавируса к сентябрю.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.