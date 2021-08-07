Sky News: Джонсон продолжил поездку по Шотландии несмотря на COVID-19 у коллеги
Об этом сообщает Sky News.
В то же время на Даунинг-стрит отметили, что поездка проходит в полном соответствии с антикоронавирусными мерами, а премьер-министр не контактировал ни с кем из инфицированных.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее заявила, что с 9 августа будут внесены изменения в ограничения, связанные с коронавирусом. Согласно новым правилам, контактирующим с заболевшим коронавирусом, но прошедшим полную вакцинацию шотландцам не придётся самоизолироваться, если у них отрицательный результат теста и с момента введения второй дозы прошло две недели.