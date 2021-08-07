ABC News: на Аляске не могут извлечь тела погибших при крушении самолёта

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Плохие метеоусловия осложнили процесс извлечения тел шести человек, погибших при крушении экскурсионного самолёта на юго-востоке Аляски.

Об этом сообщает ABC News.

«Плохие погодные условия и ухудшающаяся видимость в районе Кетчикана и Мисти-Фьордс помешали военнослужащим штата Аляска и волонтёрам из добровольческого спасательного отряда Кетчикана провести какие-либо работы», — заявил официальный представитель военных Остин МакДэниел.

На Аляске ранее потерпел крушение экскурсионный самолёт, совершавший полёт с пятью пассажирами и одним пилотом. Все, кто находился на борту, скончались.

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