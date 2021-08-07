ABC News: на Аляске не могут извлечь тела погибших при крушении самолёта
Об этом сообщает ABC News.
«Плохие погодные условия и ухудшающаяся видимость в районе Кетчикана и Мисти-Фьордс помешали военнослужащим штата Аляска и волонтёрам из добровольческого спасательного отряда Кетчикана провести какие-либо работы», — заявил официальный представитель военных Остин МакДэниел.
На Аляске ранее потерпел крушение экскурсионный самолёт, совершавший полёт с пятью пассажирами и одним пилотом. Все, кто находился на борту, скончались.