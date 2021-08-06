Байден намерен нарастить долю продаж электромобилей к 2030 году

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Президент США Джо Байден намерен увеличить долю продаж электромобилей в Соединённых Штатах к 2030 году.

«Повысить производство новых автомобилей, включая аккумуляторные электрические и гибридные электрические автомобили», — следует из указа Байдена, опубликованного на сайте Белого дома.

Отмечается, что указ также положит начало разработке долгосрочных стандартов топливной эффективности, направленных на экономию денег потребителей, сокращение уровня загрязнения и преодоление экологического кризиса.

Ранее стало известно, что Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель приняли решение о запуске американо-немецкого партнёрства в области климата.

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