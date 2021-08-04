В США подтвердили гибель сотрудника полиции рядом со зданием Пентагона

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Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил гибель сотрудника полиции Пентагона, который был атакован рядом со зданием ведомства. Соответствующая информация опубликована на сайте американского Минобороны.

«От лица всех, кто работает в Пентагоне, я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника охраны Пентагона, который погиб от ранений, полученных сегодня утром», — говорится в сообщении.

Как уточняется, расследование случившегося продолжается.

Ранее появилась информация о том, что сотрудник полиции погиб в результате стрельбы возле здания американского Минобороны в Вашингтоне.

К тому же сообщалось, что устроивший стрельбу у здания Пентагона в Вашингтоне мужчина был нейтрализован сотрудником охраны министерства.

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