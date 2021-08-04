В США подтвердили гибель сотрудника полиции рядом со зданием Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил гибель сотрудника полиции Пентагона, который был атакован рядом со зданием ведомства. Соответствующая информация опубликована на сайте американского Минобороны.

«От лица всех, кто работает в Пентагоне, я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника охраны Пентагона, который погиб от ранений, полученных сегодня утром», — говорится в сообщении.

Как уточняется, расследование случившегося продолжается.

Ранее появилась информация о том, что сотрудник полиции погиб в результате стрельбы возле здания американского Минобороны в Вашингтоне.

К тому же сообщалось, что устроивший стрельбу у здания Пентагона в Вашингтоне мужчина был нейтрализован сотрудником охраны министерства.