В США подтвердили гибель сотрудника полиции рядом со зданием Пентагона
«От лица всех, кто работает в Пентагоне, я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника охраны Пентагона, который погиб от ранений, полученных сегодня утром», — говорится в сообщении.
Как уточняется, расследование случившегося продолжается.
Ранее появилась информация о том, что сотрудник полиции погиб в результате стрельбы возле здания американского Минобороны в Вашингтоне.
К тому же сообщалось, что устроивший стрельбу у здания Пентагона в Вашингтоне мужчина был нейтрализован сотрудником охраны министерства.