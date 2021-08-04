В Белом доме прокомментировали инцидент с танкером в Оманском заливе
«Мы поддерживаем тесный контакт с Лондоном и другими партнёрами в мире. Они также следят за этим», — цитирует её ТАСС.
Псаки отметила, что «первые сообщения вызывают глубокое беспокойство».
Ранее Морская торговая организация Великобритании заявила об инциденте с судном в Оманском заливе, охарактеризовав его как «потенциальный захват».
Как сообщил Sky News со ссылкой на источники, группа из «восьми или девяти вооружённых лиц» поднялась на борт танкера Asphalt Princess.