В Белом доме прокомментировали инцидент с танкером в Оманском заливе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США следят за развитием событий после сообщений о возможном захвате танкера в Оманском заливе.

«Мы поддерживаем тесный контакт с Лондоном и другими партнёрами в мире. Они также следят за этим», — цитирует её ТАСС.

Псаки отметила, что «первые сообщения вызывают глубокое беспокойство».

Ранее Морская торговая организация Великобритании заявила об инциденте с судном в Оманском заливе, охарактеризовав его как «потенциальный захват».

Как сообщил Sky News со ссылкой на источники, группа из «восьми или девяти вооружённых лиц» поднялась на борт танкера Asphalt Princess.