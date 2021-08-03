Власти Китая объявили о массовом тестировании на коронавирус в Ухане
- globallookpress.com
Об этом сообщает Associated Press.
Города Нанкин и Янчжоу отменили все внутренние рейсы, Пекин приостановил отправление поездов дальнего следования с 23 станций.
Кроме того, Китайская баскетбольная ассоциация объявила, что матчи мужской профессиональной лиги будут приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Причиной таких решений стало увеличение количества случаев заболевания коронавирусом.
На данный момент китайские власти сообщили о 45 новых случаях COVID-19: пять в Нанкине и 40 в городе Янчжоу.
Ранее стало известно, что в Китае сделали более 1,65 млрд прививок от коронавирусной инфекции COVID-19.
В конце июля ООН призвала Китай к сотрудничеству с ВОЗ в вопросе происхождения коронавируса.