Власти Китая объявили о массовом тестировании на коронавирус в Ухане

Массовое тестирование на коронавирус будет проведено в китайском Ухане.

Об этом сообщает Associated Press.

Города Нанкин и Янчжоу отменили все внутренние рейсы, Пекин приостановил отправление поездов дальнего следования с 23 станций.

Кроме того, Китайская баскетбольная ассоциация объявила, что матчи мужской профессиональной лиги будут приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Причиной таких решений стало увеличение количества случаев заболевания коронавирусом.

На данный момент китайские власти сообщили о 45 новых случаях COVID-19: пять в Нанкине и 40 в городе Янчжоу.

Ранее стало известно, что в Китае сделали более 1,65 млрд прививок от коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце июля ООН призвала Китай к сотрудничеству с ВОЗ в вопросе происхождения коронавируса.