Советник Байдена призвал Тунис «вернуться на путь демократии»

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках переговоров с лидером Туниса Каисом Саидом подчеркнул необходимость «скорейшего возвращения Туниса на путь демократии».

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Советник... подчеркнул, что для этого (возвращения на путь демократии. — RT) необходимо быстро сформировать новое правительство во главе со способным премьер-министром, чтобы стабилизировать экономику Туниса и противостоять пандемии COVID-19, а также обеспечить своевременное возвращение избранного парламента», — сообщается в публикации.

В Тунисе на фоне массовых акций протеста президент Каис Саид в понедельник, 26 июля, объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши. Он также лишил неприкосновенности всех депутатов.

После того как президент объявил о своём решении, армия окружила здание парламента и государственного телевидения.

В Евросоюзе ранее призвали все стороны в Тунисе восстановить парламентскую деятельность в стране.

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