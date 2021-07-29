РИА Новости: командующий «Аль-Кудс» посетил Багдад

Руководитель подразделения «Аль-Кудс» КСИР Ирана Исмаил Каани посетил Багдад и встретился там с некоторыми лидерами иракских вооружённых формирований, сообщает РИА Новости со ссылкой на политический источник в Ираке.

«Каани совершил тайный визит в Багдад в рамках серии встреч, как официальных, так и необъявленных. Он встретился с руководителями ряда суннитских сил в Ираке и командирами вооружённых формирований», — сказал собеседник агентства.

Визит состоялся через несколько часов после объявления США о намерении прекратить участие в военных операциях в Ираке к концу 2021 года, добавил источник.

«В ходе визита Каани обсуждал вопрос координации операций иракских формирований и КСИР с учётом обвинений в адрес группировок, что они атакуют дипломатические миссии», — сказал он.

Собеседник уточнил, что иракские группировки отрицали свою причастность к обстрелам дипмиссий, однако выступали за атаки мест дислокации американских военных.

Исмаил Каани был назначен командиром подразделения Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» в январе 2020 года — после убийства Касема Сулеймани, который погиб в результате операции США в Ираке. Тегеран назвал произошедшее «актом международного терроризма» и пригрозил отмстить.

В июле текущего года США и Ирак договорились о завершении американской боевой миссии в республике. Как пояснили в Белом доме, «меняется суть миссии» США: из боевой она станет в большей степени «миссией по подготовке, оказанию помощи и поддержки».