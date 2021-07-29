В постпредстве России при ООН прокомментировали заявления Тихановской в США

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявления, которые сделала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в США.
В постпредстве России при ООН прокомментировали заявления Тихановской в США
  • Reuters

«Говоря о поддержке американского правительства, она сказала, что, если какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима, США будут «на нашей стороне» (на стороне белорусской оппозиции)», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это является «чётким призывом к смене режима» в Белоруссии. Также он назвал заявление Тихановской призывом к вмешательству во внутренние дела суверенного государства.

Ранее Тихановская рассказала, что на встрече с американским лидером Джо Байденом призвала его помочь сделать Белоруссию примером «ненасильственного перехода к демократии».

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