Посольство России назвало политизированным нежелание Франции признать «Спутник V»

Москва не приемлет политизированное нежелание Парижа признавать вакцину от коронавируса «Спутник V», заявило посольство России во Франции.

«Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, «Спутник V», которая уже одобрена в 67 странах», — говорится в сообщении в Facebook.

В диппредставительстве также отметили, что с удивлением и возмущением восприняли заявление лидера политической группы правящей партии «Республика на марше» в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристофа Кастанера о якобы причастности третьих стран, в том числе России, к движению антипрививочников в социальных сетях.

Дипломаты подчеркнули, что Москва принципиально выступает за максимальный охват населения планеты прививками от COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французский МИД занял дискриминационную позицию в отношении российских и китайских вакцин от коронавируса.