Посольство России назвало политизированным нежелание Франции признать «Спутник V»

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Москва не приемлет политизированное нежелание Парижа признавать вакцину от коронавируса «Спутник V», заявило посольство России во Франции.
Посольство России назвало политизированным нежелание Франции признать «Спутник V»
  • © РФПИ

«Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, «Спутник V», которая уже одобрена в 67 странах», — говорится в сообщении в Facebook.

В диппредставительстве также отметили, что с удивлением и возмущением восприняли заявление лидера политической группы правящей партии «Республика на марше» в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристофа Кастанера о якобы причастности третьих стран, в том числе России, к движению антипрививочников в социальных сетях. 

Дипломаты подчеркнули, что Москва принципиально выступает за максимальный охват населения планеты прививками от COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французский МИД занял дискриминационную позицию в отношении российских и китайских вакцин от коронавируса.

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