В посольстве России рассказали о ситуации в Тунисе

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В посольстве России в Тунисе сообщили, что, согласно данным дипмиссии, «обстановка в республике на данный момент в целом остаётся спокойной».
В посольстве России рассказали о ситуации в Тунисе
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В посольстве рассказали, что «информация от местных компетентных органов о фактах задержаний россиян по причине нарушения общественного порядка не поступала. Кроме того, отсутствуют сведения об обращениях соотечественников за медицинской помощью в учреждения здравоохранения страны пребывания».

«За консульской поддержкой российские граждане также не обращались», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее президент Туниса Каис Саид на экстренном заседании руководителей вооружённых сил и служб безопасности объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями, поступающими из Туниса.

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